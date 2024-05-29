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yoyo ベビーカー フットマフ
商品番号 T19497876879
商品名

yoyo ベビーカー フットマフ
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 5,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

冬生まれなので購入しましたが、コロナ禍で外出の機会が減り、歩き始めたらベビーカーに乗りたがらなくなったため実質ワンシーズンくらいしか使用していません。泣購入金額　19800円YOYO専用のフットマフです。内側のボアは暖かく快適で、寒い時期のおでかけに大活躍します。ダブルファスナーで前面のカバーを完全に取り外すことができ、お子様を乗り降りさせる際に便利です。裾だけファスナーを開けられるので、靴を履いたままでもフットマフを汚さずに使用できます。バッグ付きで持ち運びが便利です。面ファスナーで本体に装着するのでずれにくくなっています。YOYO専用フットマフは気候に応じて5通りの使用方法がございます。1.襟元まで閉じる2.襟元を折り返す3.襟元を絞る4.足元を開ける5.フードを折り返すお手入れはネットに入れて洗濯可能です。＜BABYZEN（ベビーゼン）＞は、2012年にフランス・パリのパパの想いにより誕生したブランド。3つ折りベビーカー「YOYO（ヨーヨー）」は、「都会の家族のニーズに応える革新的なベビーカー」をコンセプトにスマートなつくりと操作性を両立し、世界中から支持を得ています。
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