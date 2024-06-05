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商品詳細
タカラトミー東京トガリ1/1ぬいぐるみおすわりver.初回特典ポストカード付購入後開封し、暗所で保管していました。箱内で固定してあったワイヤーはありません。素人管理のため箱の凹み、歪みが多少あります。お外に連れ出したことはありません。上記踏まえた上で、神経質な方は購入をご遠慮ください。即購入可東京トガリ/トガリ/トガリくん/おすわりぬいぐるみキャラクター···子供向けキャラクター
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東京トガリ 1/1 ぬいぐるみ おすわりver.
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東京トガリぬいぐるくん | ぬいぐるみ専門病院® 杜の都なつみクリニック
お客様のぬいぐるみにトイスケルトンを入れました！ – PARABOX 京都店
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