大谷翔平　WBC MVP記念フォトミント　シリアルナンバー入り

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商品詳細
数ある商品の中から、こちらの商品をご覧いただき、誠にありがとうございます✨【お願い】お手数ですが必ず購入前にコメントお願いします。私の返信後に購入お願いします。返信が待てない、すぐに購入したい方は申し訳ありません。皆様と気持ちの良いお取引をするために、ご協力よろしくお願い致します。--------------------------------------------大谷翔平 WBCMVP記念フォトミントシリアルナンバー入り(ナンバーは消してありますが2桁です)2,023点限定ネットショップで購入しました。侍ジャパン--------------------------------------------質問などありましたら、お気軽にお願いします。値下げ交渉もOKですので、ご希望に添えるかは分かりませんが、ご希望金額をお気軽にコメントください(^^)
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