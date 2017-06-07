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【正規品】日本代表（H）06/07 レプリカユニフォーム
商品番号 E41072194112
商品名

【正規品】日本代表（H）06/07 レプリカユニフォーム
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,547 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【マドリード留学経験者　サッカーコレクション】2006年ドイツ大会中田英寿選手最後の試合着用モデル背番号無し。この日本代表ユニが1番カッコいい気がします。どなたか日本代表愛する方へ届きますように。丈:半袖種類:レプリカユニフォームサイズ:日本サイズO※商品の扱いには十分気を付けていますが素人検品の為、細かな汚れや傷等の見落としがある場合があります。あくまでユーズドアイテムとご理解いただいた上でのご購入をお願いいたします。神経質な方や完璧をお求めの方はご遠慮願います。※如何なる理由があろうと、ノンクレームノンリターン、返品返金不可とさせて頂きます。以上ご理解の上よろしくお願い致します。
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