【美品】YONEX ヨネックス　テニス•バトミントンラケットバック

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ヨネックスのテニスラケットバックです。使用感は御座いますが目立ったキズや擦れなどは御座いません。あくまでも素人検品です。USED品のため神経質な方のご購入は御遠慮下さい。ご理解のある方のご購入をお待ちしております。種類···ラケットバッグ／ラケット6本くらい入ります。メインポケット2ヵ所／他ポケット3ヵ所バッグ・ポーチの開け閉め···ファスナーカラーブルー／ブラック送料削減のため折り畳んでの梱包となります。