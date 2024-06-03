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バファローズ☆ポンタ30cmぬいぐるみ用ユニフォーム（2023夏の陣）1着
商品番号 I34137311992
商品名

バファローズ☆ポンタ30cmぬいぐるみ用ユニフォーム（2023夏の陣）1着
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 1,759 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★質問、値下げ交渉は対応（返信）しておりません。★コンビニ決済禁止です。★トラブルが多いので、必ずプロフィールを全てご確認願います。★採寸できません。取り置きしていません。・出品者未使用（未開封）です。【注】ぬいぐるみはつきません。ポンタ用のユニのみ1着です。オリックス・バファローズおりほーオリホー中嶋監督Ｔ－岡田山本由伸山岡泰輔吉田正尚中川圭太宮城大弥紅林弘太郎福田周平宗佑磨杉本裕太郎田嶋大樹山崎福也山崎颯一郎椋木蓮山下舜平大元謙太来田涼斗阿部翔太頓宮裕真宇田川優希山足達也小木田敦也茶野篤政廣岡大志曽谷龍平森友哉若月健矢セデーニョWEARECHALLENGERS全員で勝つ！全員でW(笑)おう!!Wecandoit！パリーグ連覇日本一バファローズポンタ読売ジャイアンツ横浜DeNAベイスターズ阪神タイガース広島東洋カープ中日ドラゴンズ東京ヤクルトスワローズ埼玉西武ライオンズ福岡ソフトバンクホークス東北楽天ゴールデンイーグルス千葉ロッテマリーンズ北海道日本ハムファイターズ
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