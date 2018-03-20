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サッカー日本代表ユニホーム 2001
商品番号 H58967060050
商品名

サッカー日本代表ユニホーム 2001
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,619 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品をご覧いただきありがとうございます。11/3値下げ19999円→14999円11/15値下げ9999円12/1値下げ8999円1/8値下げ7999円2/2値下げ6999円3/12値下げ5999円8/14値下げ4999円8/27値下げ4498円サッカー日本代表ユニホーム2001年モデルMサイズ胸のアディダスのロゴや日本国旗の部分に剥がれがありますがまだまだ十分に着用できます。この頃のデザインは襟が付いており近年の軽量化を重視したモデルとは雰囲気の違う重厚な作りになっています。値下げは定期的に行っていきますので値下げ交渉はご遠慮下さい。即購入歓迎です。小さく折り畳んで発送します。丈···半袖
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