ヤクルトスワローズ　日本一記念　山田哲人メタルピクチャープレート

2021年日本シリーズ日本一記念山田哲人メタルピクチャープレート￼￼￼サイズ 横40縦28センチ程です。完全受注生産品です。撮影の為、開封しました。中身は開封していません。即購入大歓迎です。#ヤクルトスワローズ#山田哲人#日本一#メタルピクチャープレート#記念



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