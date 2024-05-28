アシックス　バーストインパクトEX 85cm

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アシックス バーストインパクト 85cm750g 全面インパクトエリア チームに同じバットがあったためこちらは数打席の使用です。バランスが良いからか、表示程の重さは、個人的には感じません。競技の種類...軟式