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アシックス　バーストインパクトEX 85cm
商品番号 C86423669996
商品名

アシックス　バーストインパクトEX 85cm
ブランド名 アシックス
特別価格 税込 5,719 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アシックス　バーストインパクト　85cm750g　全面インパクトエリア　チームに同じバットがあったためこちらは数打席の使用です。バランスが良いからか、表示程の重さは、個人的には感じません。競技の種類...軟式
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