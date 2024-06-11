ベンタスTRブルー7X 5W用　テーラーメイド現行スリーブ装着

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商品詳細
FUJIKURA(フジクラ)VENTUSTRBLUE7XVELOCORE(ベンタスTRブルー7Xベロコア)シャフト総重量約143gTAYLORMADE現行スリーブ装着5W用全長約41.5inch※計測誤差容赦ステルス2プラス装着時バランス約D4全長約42.25inch※計測誤差容赦割れひびなしですが中古に理解のあるかたの購入をお願いします。計測誤差容赦VENTUSベンタスベンタス ブルーVENTUSBLUEVENTUSTRBLACKVENTUSTRBLUEVENTUSBLACKベンタス ブラックベンタスブラックベンタスブルーTAYLORMADEテーラーメイドプロジェクトXトゥルーテンパーツアーADDIAMANAフジクラレスキューフェアウェイウッM1M2M3M4M5M6SIMSIM2STEALTHシムステルス種類...スリーブ付きシャフト,シャフト利き手...右対象...レディースメンズ兼用
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