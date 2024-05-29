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トレモロブロック スチール製 10.8mm
商品番号 X37964460635
商品名

トレモロブロック スチール製 10.8mm
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トレモロブロックスチール製皿小ネジ（4*10)3個付サイズ：幅X高X厚75X42X13mm弦ピッチ10.8mm3箇所の取付けビス間隔21.6mm、ボールエンドの穴の深さは5.8mm
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スチール製 トレモロ・ブロック 10.8mm
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