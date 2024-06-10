鬼滅の刃　メガハウス　炭治郎と柱達マスコットセット

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3種15体セットになります。猪之助パーツ付き。未開封の為不備等ありましたらメーカーへ直接問い合わせお願いします。あくまでも中古品になりますのでご理解の上ご購入お願いします。キャラクター···コミック・アニメ・ゲームグッズ種類···その他