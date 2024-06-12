サッカー イングランド ユニフォーム リバーシブル 2002 アウェー

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商品詳細
※匿名配送です。よろしくお願い致します。#私のコレクション出品中サッカーイングランド代表ユニフォーム2002〜2004年モデルリバーシブルアウェイブランド：アンブロサイズ表記なし着丈：約76cm身幅：約55cm素人採寸ですので多少の誤差はご了承くださいませ。中古品・素人検品の為ご理解の程よろしくお願い致します。サッカーフットサルイングランドワールドカップリバーシブル
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