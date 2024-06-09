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軟式カーボンバット ブラックキャノンZII 軽量モデル
商品番号 T61184272635
商品名

軟式カーボンバット ブラックキャノンZII 軽量モデル
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 2,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

競技の種類···軟式素材···カーボン使っていたものです。使用には問題ありませんが、傷汚れがありますのでご了承ください。⭐︎ケース付き⭐︎値下げしました。■長さ:84cm■直径:69.5mm■重量:650g
http://narcologia.ru/goods/update276995.html
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