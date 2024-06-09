軟式カーボンバット ブラックキャノンZII 軽量モデル

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商品詳細
競技の種類···軟式素材···カーボン使っていたものです。使用には問題ありませんが、傷汚れがありますのでご了承ください。⭐︎ケース付き⭐︎値下げしました。■長さ:84cm■直径:69.5mm■重量:650g
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