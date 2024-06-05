硬式テニスガットウィルソンNXT16 2張りセット

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商品詳細
硬式テニスガットウィルソンNXT162張りセットカラー:ナチュラルゲージ:1.30mm球持ち感と弾力、ナイロンマルチの高級品代表モデル。リールガット切売り。正規代理店経由品。定価¥8.360返品交換はできません。用途···硬式種類···テニスガット
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