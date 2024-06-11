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Vandoren アルトサックス用リード
商品番号 G39412177315
商品名

Vandoren アルトサックス用リード
ブランド名 バンドーレン
特別価格 税込 2,035 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···サックスアクセサリー・パーツ···リードメーカー：Vandoren/バンドーレンジャンル：アルトサックス用リード型番：SR2125サイズ：強度:2-1/2未開封1箱、開封済み(7本)計17本あります。1本300円でバラ売りも可能です。(箱で購入される場合はバラして封筒での発送になります)
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