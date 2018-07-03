スペイン代表　ユニフォーム　イニエスタ

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商品詳細
イニエスタ、ユーロ2016年スペイン代表レプリカユニフォームアウェイ仕様購入後未着用です。シミや汚れ匂いはありません！無いですが、素人保管の為、ご理解上ご検討下さい。発送の際は、畳ませて頂く事や、場合によっては圧縮させて頂く可能性も御座います。あらかじめご了承下さい。丈···半袖サイズ···S種類···レプリカユニフォームカラー...ホワイト丈...半袖サイズ...S早期処分したいため、1、2割程度の値段交渉なら受けられます！
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