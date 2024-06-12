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NYレッドブルズ 19ユニフォーム ホーム
商品番号 R61633093859
商品名

NYレッドブルズ 19ユニフォーム ホーム
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MLSのニューヨーク・レッドブルズのユニフォームです。4年前にニューヨークで購入しました。カラー···グレー丈···半袖リーグ···その他種類···シャツサイズ···XL(LL)適切な価格交渉も承っております。ご不明な点などありましたらお気軽にチャットにてご連絡ください。
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