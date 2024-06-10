【ICONS証明書付】ソンフンミン直筆サイン入りフォト トッテナム・ホットスパー



99枚限定 直筆サイン】ソンフンミン トッテナム 韓国代表 auto ... 99枚限定 直筆サイン】ソンフンミン トッテナム 韓国代表 auto ...



ソン•フンミン直筆サイン入り】証明書付 トッテナム 2021-22 ... ソン•フンミン直筆サイン入り】証明書付 トッテナム 2021-22 ...



99枚限定 直筆サイン】ソンフンミン トッテナム 韓国代表 auto ... 99枚限定 直筆サイン】ソンフンミン トッテナム 韓国代表 auto ...



2023年最新】icons社 サインの人気アイテム - メルカリ 2023年最新】icons社 サインの人気アイテム - メルカリ



Amazon | 孫 興民 ソンフンミン直筆サイン入り トッテナム 20/21 ... Amazon | 孫 興民 ソンフンミン直筆サイン入り トッテナム 20/21 ...



Amazon | 孫 興民 ソンフンミン直筆サイン入り トッテナム 20/21 ... Amazon | 孫 興民 ソンフンミン直筆サイン入り トッテナム 20/21 ...



ソン・フンミン、BTSに直筆サイン入りのユニフォームをプレゼント ... ソン・フンミン、BTSに直筆サイン入りのユニフォームをプレゼント ...



ソン•フンミン直筆サイン入り】証明書付 トッテナム 2021-22 ... ソン•フンミン直筆サイン入り】証明書付 トッテナム 2021-22 ...



サッカー選手ソン・フンミン、「BTS（防弾少年団）」に直筆サイン ... サッカー選手ソン・フンミン、「BTS（防弾少年団）」に直筆サイン ...



トッテナムホットスパー ソンフンミン、エリックラメラ、デリアリ直筆 ... トッテナムホットスパー ソンフンミン、エリックラメラ、デリアリ直筆 ...



99枚限定 直筆サイン】ソンフンミン トッテナム 韓国代表 auto ... 99枚限定 直筆サイン】ソンフンミン トッテナム 韓国代表 auto ...



ソン・フンミン、BTSに直筆サイン入りのユニフォームをプレゼント ... ソン・フンミン、BTSに直筆サイン入りのユニフォームをプレゼント ...



ソンフンミン トッテナム アウェイユニフォーム 18/19 高質 radava.co ソンフンミン トッテナム アウェイユニフォーム 18/19 高質 radava.co



99枚限定 直筆サイン】ソンフンミン トッテナム 韓国代表 auto ... 99枚限定 直筆サイン】ソンフンミン トッテナム 韓国代表 auto ...



都内で 【J150ゴール着用モデル】三浦知良直筆サインユニフォーム ... 都内で 【J150ゴール着用モデル】三浦知良直筆サインユニフォーム ...

イングランドプレミアリーグの強豪、トッテナム・ホットスパーに所属する、アジアNo.1フットボーラーの呼び声高い韓国代表ソンフンミン選手の直筆サイン入りフォトです。2023年5月にロンドンで行われたサイン会にて、本人が直接サインしております。UEFAやFIFAともライセンス契約を交わす、大手メモラビリア販売業社であるICONS社の真正証明書が付属しております。素人採寸ですが、フォトのサイズは縦40cm×横30cmとなります。ソンフンミン選手のサイングッズは日本では中々出回らないため、とても貴重だと思います。お馴染みのゴールパフォーマンスのフォトに銀ペンで大きく綺麗にサインされており、非常にかっこいいです。額縁は付属しておりませんが、入れるととても栄えそうです。撮影用に1回出しましたが、大切に保管していたため美品です。素人保管のため神経質な方は購入をお控えください。即購入可能です。トッテナムスパーズCOYSソン・フンミンソンフンミンソニー孫興民손흥민韓国韓国代表韓流ハリー・ケインプレミアリーグイングランドマンチェスターユナイテッドマンチェスターシティアーセナルチェルシーリバプールビッグ6サッカーCLチャンピオンズリーグワールドカップ直筆サインメモラビリアiconsFIFA日本代表イ・ガンインマジョルカファン・ヒチャンキム・ミンジェナポリPSGセルティック