MIZUNO xyst ZZ ジストZZ

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商品詳細
閲覧くださりありがとうございます。ジストZZG-specialになります。グリップサイズ・重さは0Uになります。気になる大きな傷は１箇所ありますが1番上の塗装が剥げた程度でガットの張替えは問題なく行えます。廃盤でもう手に入らない為、コレクターの方、ZZ愛用者の方いかがでしょうか？ご検討よろしくお願いします。
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