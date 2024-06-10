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MIZUNO xyst ZZ ジストZZ
商品番号 G38487446518
商品名

MIZUNO xyst ZZ ジストZZ
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 2,166 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧くださりありがとうございます。ジストZZG-specialになります。グリップサイズ・重さは0Uになります。気になる大きな傷は１箇所ありますが1番上の塗装が剥げた程度でガットの張替えは問題なく行えます。廃盤でもう手に入らない為、コレクターの方、ZZ愛用者の方いかがでしょうか？ご検討よろしくお願いします。
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