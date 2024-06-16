372.プロステイタス硬式ミット

依頼しているスポーツ店の型付けはヒンジ部や捕球面に浮き上がる様な浮きシワがありませんので捕球感も捕球音も抜群です。更にこの様なデリケートな色でも気になる色移り、汚れ等無く綺麗に仕上がっております。プロステイタス硬式ミット品番 BPROCM420色 ディープオレンジ横型、浅め。日本製定価 57200円付属品 純正グラブ袋、箱付き高校野球対応専門店にてキャッチボールが出来るくらいに型付けしてあります。※値段交渉等は一切お断り致します。競技の種類...硬式利き手・特徴...右利き用用途・種類...キャッチャーミット500



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