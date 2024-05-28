FCバルセロナ プレマッシャツ ユニフォーム サッカー フットサル 12-1

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スペイン・リーガエスパニョーラ、FCバルセロナの大人/メンズ用プレマッチシャツです。選手が試合前練習時に着用する半袖トップとなります。状態：新品未使用 メーカー：ナイキ(NIKE)品質：ポリエステル100％サイズ：ウエスタンサイズ【S】※胸囲88-96、ウエスト73-81、ヒップ88-96カラー：ビビッドオレンジ×ビビッドオレンジ×ゲームロイヤル×ブラックモデル：2022年春夏【サイズ目安】着丈/約73cm身幅/約46cm（画像のように平置きでの計測になります。若干の誤差はご了承下さい。）他にもユニフォームなど、サッカー関連の商品を出品中です。宜しければご覧くださいませ。#メルカリジーコspirit以下検索用#サッカー#フットサル#バルセロナ#バルセロナFC#ナイキ#NIKE#リーガ・エスパニョーラFCバルセロナプレマッシャツユニフォームサッカーフットサル12-1