MLB ニューヨーク・ヤンキース リバーシブル ユニフォーム ベースボールシャツ

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購入される前に必ずコメントをお願いいたします。古着のため、神経質な方はご遠慮ください【出品は予告なく削除する事もありますのでお早めのご購入をおススメ致します】【商品説明】MajesticマジェスティックMLBNewYorkYankeesニューヨーク・ヤンキースリバーシブルワンポイントビッグロゴ両面プリントゆるダボビッグシルエットビッグサイズオーバーサイズベースボールシャツゲームシャツユニフォーム○ブランド:Majestic○表記サイズ:なし（XL）○実寸サイズ(平置き):cm着丈:76身幅:65○カラー:ネイビー(紺)ブルー（青）○ポイント:NewYorkYankees半袖ベースボールシャツです。リバーシブルになっており、表裏のそれぞれ可愛いデザイン2種類を楽しめます。そのままでも重ね着でも着られると思います。○状態:表裏共に第二ボタンが付いていません。またネイビー側が一箇所ボタンが半分に欠けています。比較的状態はよいです。お気軽にコメントください。ジョーダン、アディダス、ナイキ、プーマ、フィラ、チャンピオン、ノースフェース、コロンビア、パタゴニア、シュプリーム、supreme、ステューシー、バンズ、スラッシャー、バーバリー、ラルフローレン、トミーヒルフィガーなどスポーツミックスやストリート系、デザイン古着、USA製古着、60's、70's、80's、90'sなどのヴィンテージ好きな方にもおススメ！種類···ユニフォーム野球チーム···大リーグ・MLB