\u003c値下げ交渉大歓迎\u003e[阪神タイガース] 佐藤輝明 レプリカユニフォーム Mサイズ

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商品詳細
ミズノ製Mサイズの阪神タイガース佐藤輝明選手のレプリカユニフォームです。2023年9月に新品で入手し、一度着用したのみですが、優勝して非常に嬉しい思いですが諸事情により手放します。洗濯・消毒済みです。野球チーム···阪神タイガース種類···レプリカユニフォーム
http://narcologia.ru/goods/flight124828.html
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