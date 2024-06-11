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\u003c値下げ交渉大歓迎\u003e[阪神タイガース] 佐藤輝明 レプリカユニフォーム Mサイズ
商品番号 X69670949022
商品名

\u003c値下げ交渉大歓迎\u003e[阪神タイガース] 佐藤輝明 レプリカユニフォーム Mサイズ
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミズノ製Mサイズの阪神タイガース佐藤輝明選手のレプリカユニフォームです。2023年9月に新品で入手し、一度着用したのみですが、優勝して非常に嬉しい思いですが諸事情により手放します。洗濯・消毒済みです。野球チーム···阪神タイガース種類···レプリカユニフォーム
http://narcologia.ru/goods/flight124828.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly924784.html
http://narcologia.ru/goods/capitation597508.html
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