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HEAD 4MAJOR CLUB BAG フレンチオープンモデル
商品番号 V26515933790
商品名

HEAD 4MAJOR CLUB BAG フレンチオープンモデル
ブランド名 ヘッド
特別価格 税込 1,572 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ラケットバッグ新品未使用タグ付きです。以下ホームページの説明を引用しています。【HEAD/ヘッド】4MajorClubBag（4メジャークラブバッグ）フレンチオープンモデル283156-OLRU】テニスバッグフレンチオープンモデルのクラブバッグシューズ収納部付き■本体価格：税込8030円■カラー：OLRU■サイズ：L49×W25×H27.5cm■素材：ポリウレタン100%■国内正規取扱メーカー取扱商品■調整可能なハンドル・ストラップ、シューズ収納ポケット、内側ジッパーポケットヘッドのバッグを使用しないため他に使用する方がいればと思い出品しています。家内にはペットはおらずタバコを吸う人もいません。屋内に保管しているため保存状態は良好です。平日仕事のため土日発送になる可能性があります。よろしくお願いします。ヤマトの紙袋に梱包してヤマト便にて発送します。サイズによってはたたんで発送することもありますがご了承ください。
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