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紙タグ付 マンチェスター・シティ 22/23 プレマッチシャツ　Lサイズ
商品番号 Y15824597571
商品名

紙タグ付 マンチェスター・シティ 22/23 プレマッチシャツ　Lサイズ
ブランド名 プーマ
特別価格 税込 1,552 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⚫︎商品紙タグ付マンチェスター・シティ22/23プレマッチシャツ　Lサイズ⚫︎以下を必ずご確認ください。写真5にサイズ表を掲載しております。素人採寸によるご購入後のトラブル回避＋時間短縮のため、着丈や身幅等の個別計測はお断りします。タグ付きのまま発送致します。値下げ要望は可能な限り検討しますのでコメントにて希望金額をご提示ください。金額提示がないコメントには返信しません。ご購入後の返品やクレームはお断り致します。良くも悪くも顔が見えない、かつ双方の金銭が関わる取引です。取引成立後のトラブル対応はお互いに時間と労力が掛かりますので、神経質な方はご遠慮ください。お互いに気持ちの良い取引ができるよう心掛けますのでご協力よろしくお願い致します。#マンチェスターシティ#シティ#プレミアリーグ#プレマッチシャツ#トレーニングシャツ#ニットトップ#プレマッチ
http://narcologia.ru/goods/Stanford996073.html
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