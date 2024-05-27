【美品】ヨネックス YONEX ARS70 ラケット

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商品詳細
●ヨネックスYONEXARS70ラケット●状態：試打のみのため美品です。●ガット：YONEXCSG550スラッシュ 25ポンド●もう手に入らないラケットです。※ラケットケース無しヨネックスYONEXミズノMIZUNOネクシーガネクステージナノフォースジオブレイクエフレーザーレーザーラッシュボルトレイジ
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