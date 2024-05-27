清水エスパルス 2020 ホームユニフォーム ＃12 新品タグ付き 2XL

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ご覧頂きありがとうございます。清水エスパルス、2020年のホームユニフォーム、#12タグ付きのPUMAマーキング入りを出品致します。サイズは、2XLです。2020年の清水エスパルス1stユニフォームは、ホームタウン静岡市に構える駿府城で徳川家康が行なっていた鷹狩りをモチーフとし、鷹狩りの際に使用された矢羽を幾何学的にパターン化したデザインが施されています。また、地球儀をユニフォーム中央に大胆にデザインし、ホームタウンと クラブの伝統を守り前進し続けるエスパルスのスタンスを表現した、大変人気のユニホームとなっています。自宅での個人保管による品物ですので、若干たたみシワ等がございます。完璧な品物を求める方は、ご購入をお控え願います。発送は資源節約の観点から、簡易的な形になる予定です。【素材】＊スクエアードライニット(ポリエステル100％)＊カラー···オレンジ＊サイズ···2XL(3L)＊種類···レプリカユニフォーム