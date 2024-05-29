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F-LASER9V customfit エフレーザー9V
商品番号 R55854631808
商品名

F-LASER9V customfit エフレーザー9V
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 5,290 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グリップサイズ···2重量（g）···230〜244.9gメーカー:ヨネックスラケット:エフレーザー9Vサイズ:カスタムガット:シャープ付属品:なし（ラケットのみです）240グラムノーマルバランスグリップ2ノーマルグリップヒビ割れ等ありませんが、すり傷等あります。神経質な方は購入お控え下さい。使用感がありますので写真にてご判断下さい。ご質問やお値引きには対応出来ないのでごゆっくりご検討下さい。
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