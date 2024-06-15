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キャロウェイ ローグ MAX FAST 7本セット
商品番号 Y85209605817
商品名

キャロウェイ ローグ MAX FAST 7本セット
ブランド名 キャロウェイゴルフ
特別価格 税込 20,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

キャロウェイローグMAXFAST7本セット5番～9番、PW、AW(7本セット)シャフト:N.S.PROZelos7フレックス:Ｓグリップ:イオミックSticky2.3(交換したばかり)連絡場で3度、ラウンド1回使用ソールに使用に伴う小さな擦り傷ある程度でその他目だった傷はありません。ヘッドカバーもお付けいたします。5番～AWの7本セットお買い得かと思います。宜しくお願い致します。
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