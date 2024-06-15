【新品】Dunlop　ダンロップ セントジェームス プレミアム　1箱60球

☆ご購入前にプロフ必読お願いします☆‼️在庫残りがわずか、早い者勝ち‼️‼️基本的には支払い後の翌日〜3日で発送します‼️‼️お急ぎの方はご購入前に必ずコメント下さい‼️‼️複数購入希望の方はご相談ください‼️商品説明： 快適な打球感が持続する。「セント・ジェームス」と比べて約1.5倍の長寿命化を実現。種別：プレッシャーライズドテニスボールカラー：イエロー素材：メルトン=ウール、ナイロン、コットン コア=ゴム備考：日本テニス協会推奨球他に出品している商品とまとめて発送をご希望でしたら、値下げは可能ございます。コメント欄より連絡下さい。 #BBJSテニス※最安値で販売しているため、値下げ交渉はご遠慮ください。※状態：新品、未開封。※イタズラ防止のため、コンビニ払い・ATM払いは当日お支払いをお願いします。当日のご入金は出来ない場合、購入前に必ず連絡ください。※支払い後、購入者の都合で取引をキャンセルすることができない。※領収書の発行は行っておりません。※返品・返金等は一切対応しておりません。※購入後のクレーム等は一切受け付けておりません。※突然の購入、割り込みOKです。基本的に交渉中でも早い者勝ちです。よろしくお願いいたします。【検索用】#ダンロップ#Dunlop#テニスボール#硬式テニス#テニス用途...硬式タイプ...プレッシャーボール



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