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グリーン　ミズノ　Xyst TT １U
商品番号 E78651280326
商品名

グリーン　ミズノ　Xyst TT １U
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 1,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミズノ　グリーンカラーサイズ：１Uフェイスサイズ：９０+２SQ.IN.ガット：ゴーセン　SDCONTROL１２４元グリップの上に新しいグリップテープを巻いてます。キズはありますが、使用には問題ありません。発送は、簡易梱包にて発送します。
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