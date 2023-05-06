清水エスパルス　トレーディングカード　2023　チームエディション

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9/9に発売された最新版の発売された2023チームエディションです。10/12現在の在庫です。●山原怜音1枚●竹内涼1枚●チアゴサンタナ1枚●カルリーニョス1枚●宮本航汰1枚●岸本武流1枚●ベンジャミンコロリ1枚●オセフン1枚●ヘナトアウグスト1枚●菊地脩太2枚●ディサロ2枚●梅田透吾2枚●森重陽介1枚●北川航也1枚●阿部諒弥2枚●加藤拓己2枚●権田修一1枚レギュラーパラレル●大久保択生1枚●神谷優太1枚●カルリーニョス1枚●オ・セフン1枚●ヘナト2枚●菊地脩太1枚●落合毅人1枚●加藤拓己1枚マスコットカードパルちゃん1枚こパル＆ピカルちゃん2枚ゴールゲッターカード●チアゴサンタナ1枚●中山克広選手1枚●オセフン選手2枚●ディサロ2枚●乾貴士1枚●井林章1枚●北川航也1枚1枚100円から200円の間でのお譲りになります。コメント欄に選手名と御希望枚数を書いてくだされば手数料や送料込みの値段を提示します。よろしくお願いします。