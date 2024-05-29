

大幅値下げ【希少品】大皿 益子の有名陶芸家『高内秀剛』作- 大幅値下げ【希少品】大皿 益子の有名陶芸家『高内秀剛』作-



大幅値下げ【希少品】大皿 益子の有名陶芸家『高内秀剛』作- 大幅値下げ【希少品】大皿 益子の有名陶芸家『高内秀剛』作-



大幅値下げ【希少品】大皿 益子の有名陶芸家『高内秀剛』作- 大幅値下げ【希少品】大皿 益子の有名陶芸家『高内秀剛』作-



大幅値下げ【希少品】大皿 益子の有名陶芸家『高内秀剛』作- 大幅値下げ【希少品】大皿 益子の有名陶芸家『高内秀剛』作-



希少品】大皿 益子の有名陶芸家『高内秀剛』作 - 陶芸 希少品】大皿 益子の有名陶芸家『高内秀剛』作 - 陶芸



陶器 陶芸 皿 - 通販 - hanackenovinky.cz 陶器 陶芸 皿 - 通販 - hanackenovinky.cz



益子焼『秋山一夫』蓋物作品 【安心発送】 益子焼『秋山一夫』蓋物作品 【安心発送】



作者不明 作家物 陶芸家 濱田庄司？ 浜田庄司 益子 伊羅保 四方壺 角瓶 ... 作者不明 作家物 陶芸家 濱田庄司？ 浜田庄司 益子 伊羅保 四方壺 角瓶 ...



古益子焼 島岡達三［人間国宝］白釉縄文象嵌 30cm角皿- 古益子焼 島岡達三［人間国宝］白釉縄文象嵌 30cm角皿-



作者不明 作家物 陶芸家 濱田庄司？ 浜田庄司 益子 伊羅保 四方壺 角瓶 ... 作者不明 作家物 陶芸家 濱田庄司？ 浜田庄司 益子 伊羅保 四方壺 角瓶 ...



古益子焼 島岡達三［人間国宝］白釉縄文象嵌 30cm角皿- 古益子焼 島岡達三［人間国宝］白釉縄文象嵌 30cm角皿-



陶器 陶芸 皿 - 通販 - hanackenovinky.cz 陶器 陶芸 皿 - 通販 - hanackenovinky.cz



人間国宝 陶芸家 濱田庄司 浜田庄司 麦酒杯 マグカップ マグ 益子 民芸 ... 人間国宝 陶芸家 濱田庄司 浜田庄司 麦酒杯 マグカップ マグ 益子 民芸 ...



◇大幅値下げ◇ 矢口桂司 益子焼 8点セット www.elegyofmadness.com ◇大幅値下げ◇ 矢口桂司 益子焼 8点セット www.elegyofmadness.com



新品 島岡達三 益子焼 角皿 人間国宝 最低価格の www.coopetarrazu.com 新品 島岡達三 益子焼 角皿 人間国宝 最低価格の www.coopetarrazu.com

益子の有名陶芸家 『高内秀剛』作高内秀剛（たかうちしゅうごう）陶芸を志して独学にて陶技を習得し1968年に益子に開窯。1972年、日本伝統工芸展に初入選となり以降、同展や日本陶芸展、現代日本陶芸展などに入選。80年、バロリス国際陶芸展に出品して文化芸術協会賞を受賞。89年に栃木県文化奨励賞を受賞。個展でも日本橋三越、大阪高島屋、東京セントラル美術館、ギャラリー寛土里地(かんどり)などで度々開催し高い評価を受けている。織部、灰釉、象嵌などを中心に篇壺、鉢、花瓶、皿など現代的な器形で抽象的な表現を交えて作陶を展開する。◼️昔、先代が趣味で購入しました。自宅保管で多少の擦れ等見落としありましたら、ご了承くださいませ。写真がすべてとなります。■サイズ…約77cm …高さ 約24cm種類...大皿■付属…ございません。■大切に引き継いで気に入ってくださいます方にお譲り致します。新しい品物を好む方、神経の細やかな方のご購入はお控えください。焼き物の知識に付いてのご質問には申し訳ございませんが出来かねます。■プロフィールをご一読の上、ご購入願います。宜しくお願いいたします。