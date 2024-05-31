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レアル マドリード 17-18シーズン homeユニフォーム 7番 ロナウド
商品番号 I35123848011
商品名

レアル マドリード 17-18シーズン homeユニフォーム 7番 ロナウド
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 5,405 円
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商品詳細

☆ご覧頂きありがとうございます☆レアルマドリード17-18シーズン、homeのレプリカユニフォームです。Cロナウドの背番号入り。CLパッチ付きのチャンピオンズリーグ仕様のモデルになります。Lサイズ(Jは2XO)。寸法　着丈：約75cm　身幅：約53cm※素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい。未使用ですが元々古着として購入した物ですのでご理解の上でご購入下さいカラー···ホワイト丈···半袖チーム名/国外···レアル?マドリードリーグ···ラリーガ種類···レプリカユニフォームサッカー　フットサル　マンチェスターシティ　マンチェスターユナイテッド　トッテナム　ブライトン　アーセナル　チェルシー　レアル?マドリード　バルセロナ　ユベントス　インテル　ACミラン　イングランド　ハーランド　デブライネ　メッシ　ロナウド　ネイマール　ムバッペ　エンバペ　モドリッチ　グバルディオル　アグエロ　グリーリッシュ　フォーデン　ロナウジーニョ　シャビ　イニエスタ　チュアメニ　ガマヴィンガ　カルバハル　クロース　カゼミロ　ロドリゴ　ベンゼマ　クルトワ　ヴィニシウス　リュディガー　マルセロ　ぺぺ　エジル　ディマリア　フィーゴ
http://narcologia.ru/goods/Taipei182271.html
http://narcologia.ru/goods/freezer606798.html
http://narcologia.ru/goods/diamond486258.html
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