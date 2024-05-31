レアル マドリード 17-18シーズン homeユニフォーム 7番 ロナウド

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☆ご覧頂きありがとうございます☆レアルマドリード17-18シーズン、homeのレプリカユニフォームです。Cロナウドの背番号入り。CLパッチ付きのチャンピオンズリーグ仕様のモデルになります。Lサイズ(Jは2XO)。寸法 着丈：約75cm 身幅：約53cm※素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい。未使用ですが元々古着として購入した物ですのでご理解の上でご購入下さいカラー···ホワイト丈···半袖チーム名/国外···レアル?マドリードリーグ···ラリーガ種類···レプリカユニフォームサッカー フットサル マンチェスターシティ マンチェスターユナイテッド トッテナム ブライトン アーセナル チェルシー レアル?マドリード バルセロナ ユベントス インテル ACミラン イングランド ハーランド デブライネ メッシ ロナウド ネイマール ムバッペ エンバペ モドリッチ グバルディオル アグエロ グリーリッシュ フォーデン ロナウジーニョ シャビ イニエスタ チュアメニ ガマヴィンガ カルバハル クロース カゼミロ ロドリゴ ベンゼマ クルトワ ヴィニシウス リュディガー マルセロ ぺぺ エジル ディマリア フィーゴ