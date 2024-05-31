タイムセール中！☆Piretti エリート ☆パター⭐︎34インチ☆右利き

閲覧ありがとうございます。当方間違え購入しました。何方か使って頂ける方にお譲り致します。以下、購入させて頂いた方の転用です。↓↓↓↓↓↓↓↓↓☆中古☆Pirettiピレッティエリートポテンザパター☆ElitePotenza☆シルバー☆34インチ☆ピン型☆右利きの出品です。笹生優花プロも使っている『ELITEPOTENZAGSS』と兄弟モデル≪商品説明≫エリートシリーズウェイト調整可能モデル303ステンレスから削りだされたヘッドにブラックPVD加工を施し、より洗練されたデザインに。ヘッドはウェイトを交換することで355g～375gまでの調整が可能。・ポテンザクラシックなブレード形状とクランクネックを好むゴルファーに最適。ディープミルドフェースを始め、ソフトさを演出するデザイン。■商品情報■メーカー：ピレッティモデル； エリートポテンザ シルバーバージョンスペック； ヘッド素材：303ステンレススチール長さ ； 34インチ☆状態☆人気のピレッティパター Eliteバージョン です。ゴルフパートナーで中古で買いました。ゴルフ専門店で購入した本物です。購入してから何ラウンドか使いました。最近マレット型を多く使う機会が増えたので、出品します。中古ですから使用によるスレキズがありますが全体的にきれいです。グリップはまだまだ綺麗です。ヘッドカバーは付属していません。状態には主観がありますから、詳しくは写真でご確認下さい。質問があればどうぞ！≪写真に掲載されているものが全てです≫☆以上が購入時の通りです。勿論購入以来一度も打ってません。あくまでも、個人売買になります。モラルを守った値下げであれば応じます。綺麗な商品ですが、見落とし等も有る場合ございますので、神経質な方等ご購入はご遠慮頂けると幸いです。気になるところがございましたら、ご購入前にご質問お願い致します。新品ではございません。見落とし等も有る場合ございますので、神経質な方等ご購入はご遠慮頂けると幸いです。気になるところがございましたら、ご購入前にご質問お願い致します。喫煙、ペットなし即購入可種類...パター利き手...右利き手...右種類...パター56



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