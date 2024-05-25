⭐︎072 扇子ケース　革小物　レザークラフト

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レザー扇子ケース（太めタイプ） - crafta（クラフタ）遊びと機能の革小物



【Leather Craft 小物編】扇子ケース!



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本革 扇子ケース (プリントタイプ)



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レザー扇子ケース（牛革/日本製）｜革製品専門店レザーハウス

こちらはオーダー品のご確認画像になります。再販はプロフィールをご覧ください。扇子ケース ミニサイズ内革付き牛革 ハートランダムピンク姫路レザー内革 豚革ピンクシルバーハートチャーム、ハートカシメ付きサイズ縦 約16㎝ 横 約4㎝価格 1200円革の裁断面は同系色に手染めしています。純度100%の保革オイルで仕上げています。革小物レザークラフトハンドメイド