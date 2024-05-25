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⭐︎072 扇子ケース　革小物　レザークラフト
商品番号 H92112236782
商品名

⭐︎072 扇子ケース　革小物　レザークラフト
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 312,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはオーダー品のご確認画像になります。再販はプロフィールをご覧ください。扇子ケース　ミニサイズ内革付き牛革　ハートランダムピンク姫路レザー内革　豚革ピンクシルバーハートチャーム、ハートカシメ付きサイズ縦　約16㎝　横　約4㎝価格　1200円革の裁断面は同系色に手染めしています。純度100%の保革オイルで仕上げています。革小物レザークラフトハンドメイド
http://narcologia.ru/goods/message161227.html
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http://narcologia.ru/goods/providence60994.html
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