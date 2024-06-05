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ハンドメイド　牛ヌメ革　手染め　トラッカーミドルウォレット
商品番号 D75661135193
商品名

ハンドメイド　牛ヌメ革　手染め　トラッカーミドルウォレット
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バングラデシュ産牛ヌメ革を手染めした革を使用した、トラッカーミドルウォレットです。使い込む事で味わい深いアイテムになっていきます。小銭入れファスナー・カードポケット3カ所・お札入れ（お札は二つに折って入れます）天然素材です、もともとのキズやトラ目や血筋などがあります。外寸　　縦約10㎝　　　　横約15㎝ハンドメイド品です、ご理解頂ける方のみお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit335286.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring468196.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit773286.html
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