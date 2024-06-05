ハンドメイド　牛ヌメ革　手染め　トラッカーミドルウォレット

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商品詳細
バングラデシュ産牛ヌメ革を手染めした革を使用した、トラッカーミドルウォレットです。使い込む事で味わい深いアイテムになっていきます。小銭入れファスナー・カードポケット3カ所・お札入れ（お札は二つに折って入れます）天然素材です、もともとのキズやトラ目や血筋などがあります。外寸 縦約10㎝ 横約15㎝ハンドメイド品です、ご理解頂ける方のみお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit335286.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring468196.html
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