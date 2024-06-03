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ファッションロイヤリティ・ポピーパーカー・１／6ドールアウトフィット
商品番号 F30648232101
商品名

ファッションロイヤリティ・ポピーパーカー・１／6ドールアウトフィット
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 1,295 円
在庫状況 あり

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商品詳細

裏がフリースの暖かワンピースです　　モデルはファッションロイヤリティより少しボリューミーなMETEORAになります新品未使用ですが、検品・撮影の為に袋から出しているため、未使用に近いとさせて頂きました服のみの販売になりますドール、アクセサリー、小物、雑貨、背景等はつきません#ファッションロイヤリティ＃METEORA#ポピーパーカー#poppyparker#バービー人形#1/6ドール着せ替え
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