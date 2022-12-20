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遊印「気韻生動」
商品番号 Y35509955826
商品名

遊印「気韻生動」
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「気韻生動」24×24×48mmの印材です。半切サイズ等の遊印として使用できます。印箱や袴はなく、印材のみで発送させていただきます。ご了承ください。まとめて購入される方に限り、お値引きの交渉をさせていただきます。種類···篆刻、印素材···天然石
http://narcologia.ru/goods/displease140931.html
http://narcologia.ru/goods/marshal743480.html
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