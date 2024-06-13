アンティークドール ドレス ボネ ビスクドール

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商品詳細
ドレス\u0026ボネのセット大きさ(平置き)＊ドレス肩から裾約23.5cm身幅(脇下)約11cmウエスト約13.5cm袖約11cm首開き約5cm＊ボネ高さ約12cm(リボン含まず)深さ約5cm円周(お顔周り)約13cmこちらは海外作家様の作品です。高価なセットですが、ひと針ひと針丁寧に作られています。アンティーク素材で作られている為、傷み等がありますが、アンティークドールを華やかにしてくれ馴染みやすいドレスとボネのセットです♡古い物の為、経年による傷み等がございます。ご理解の程よろしくお願い致します。
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