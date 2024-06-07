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ハイスツール セコース ブラック 黒 カウンターチェア デザイナーズ家具 レア
商品番号 G62450435451
商品名

ハイスツール セコース ブラック 黒 カウンターチェア デザイナーズ家具 レア
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 9,066 円
在庫状況 あり

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商品詳細

designGiadaMordinibySeccoseジャーダモルディーニイタリアのseccose社の希少なハイスツール、カウンターチェアキッチンやバー、カウンターで使用したり、花台、プランター置き、ディスプレイ、小物置きにもシンプルで洗練されたモダンなデザインです材質はプラスチックだと思います若干使用感やスレ、擦り傷ありますが全体的には美品だと思います。気になる傷はアップで写していますので画像で確認下さい。中古ですのでご理解頂ける方よろしくお願いいたしますサイズ　座面直径38センチ座面高さ75.5高さ88センチくらいセコース/seccose創業70年を誇るイタリアの大手メーカーSeccoSistemi(セッコ・システム)のインダストリアル家具部門。セッコ・システムは、シャッターやドアフレーム、カーテンウォールシステムなどを手がけるイタリアを代表するリーディングカンパニーです。セッコが持つ金属加工技術を活かして作られるセコースの家具は、モダンで都会的な洗練されたデザイン。美しいアルミフレームのテーブルなど、スタイリッシュな家具が世界中で高い評価を得ています参考価格Kartellカルテルチャールズゴーストフリッツハンセン　アクタス　北欧　バースツールvitraヴィトラ特徴···完成品テイスト···北欧風主な素材···その他
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