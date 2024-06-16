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ニトリ　3人掛けソファー
商品番号 U14669713168
商品名

ニトリ　3人掛けソファー
ブランド名 ニトリ
特別価格 税込 13,760 円
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商品詳細

3人用布張りソファ(NポケットA13DR-DMO)定価74900円〜柔らかめの素材で背もたれも高くゆったりと座れます。ソファーカバーを付けて使用してましたので、目立った汚れや傷もあまりません。ペットや子供もいません。タバコも吸いません。引越しに伴い使用しなくなった為、出品致します。
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