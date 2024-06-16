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- 美品★レア★アラビアロゴ★ティーマ 26cmプレート★ブルー★イッタラ
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商品詳細
アラビア王冠ロゴのレアなイッタラ ティーマ26cmプレートです。確か廃番カラーのブルーです。デッドストックのため、傷もなく美品です。ARABIAiittalaTeemaお皿/お椀/デザート食器···皿/プレートカラー···ブルー
http://narcologia.ru/goods/perforce776565.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect83070.html
http://narcologia.ru/goods/recycling510914.html
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