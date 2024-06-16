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美品★レア★アラビアロゴ★ティーマ　26cmプレート★ブルー★イッタラ
商品番号 O72274166363
商品名

美品★レア★アラビアロゴ★ティーマ　26cmプレート★ブルー★イッタラ
ブランド名 アラビア
特別価格 税込 1,786 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アラビア王冠ロゴのレアなイッタラ　ティーマ26cmプレートです。確か廃番カラーのブルーです。デッドストックのため、傷もなく美品です。ARABIAiittalaTeemaお皿/お椀/デザート食器···皿/プレートカラー···ブルー
http://narcologia.ru/goods/perforce776565.html
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