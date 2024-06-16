ARITA nanakura 有田焼 カップ\u0026ソーサー V型 4客セット

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ARITAnanakura有田焼カップ\u0026ソーサーV型4客セット「HANA」シリーズです。カップ直径9.8センチ、高さ7センチです。⭐︎プロフィールは必ずお読みください⭐︎食器棚にしまっていたものとなります。持ちやすいデザインとなっています。デザイナー喜多俊之氏が有田焼の七つの窯元とコラボレーションし生まれた食器です。#有田焼#カップアンドソーサー#おうち時間#iittala#デザイナーズ#喜多俊之#料理#器#伝統工芸#日本の工芸#cooljapan#madeinjapan