ラタンチェア　スクエアスツール　ラタンテーブル　ベランダ　屋外　アウトドア

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商品詳細
耐久性に優れた人工ラタン素材を使用したサイドテーブル。全天候対応仕様のため、一年中屋外でご使用いただけます。均一で美しい編み込み模様が空間のグレード感をアップ。私はマンションの屋根付きベランダで使用していました。テーブルとしても、チェアとしても使える多目的ラタンキューブ。低反発シートクッションをおつけします。（クッション背面は滑り止め付き。）主な素材···籐・ラタンラタンキューブサイズ…48×48×高さ40cm低反発シートクッションサイズ…50×50cm詳細などは写真をご確認いただき、ご理解いただけた方のみ宜しくお願いします
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