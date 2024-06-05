ホワイト パイプベッド シングル 木 収納 北欧風 子供部屋スチール耐震 ベッド

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商品詳細
商品サイズ外寸：103×204×172cm内寸：97*200付いたデスクサイズ 100×40cm静止耐荷重：約120KG素材スチール（塗装仕上げ）組立品/完成品：組立品【おススメポイント】1.【空間を最大限活用できる】デスク付きのパイプ製ロフトベッドは、省スペースながらも機能的なベッドです。ベッド下部にはデスクスペースがあり、勉強や作業に最適な環境を提供します。また、デスク下には棚があり、本や文房具などを収納することができます。2.【太く頑丈なスチールパイプ】直径38mmの太パイプを使用、しっかり支えてくれて、男女問わず問題なく使えます。3.【安心感たっぷりのサイドフレーム】睡眠中にベッドから誤って落下してしまうことを防ぐために、サイドフレームがデザインされており、より安心して寝ることができます。マットレスや布団などの寝具が落下することも防ぎ、より安心して休むことができます。子供用ベッドとして使用する場合、元気いっぱいでベッドから転げ落ちやすい子供でも、より安心して使用できます。4.【空気流通性にも優れる】脚床面が高くなっているため、下の空間が通気性がよくなり、湿気やカビ、ダニの繁殖を防ぐことができます。さらに、重量を分散することで、安定感が増し、より安心してご使用いただけます。5.【いろんな場所で使用可能】北欧風のデザインは、子供部屋や学生部屋にもぴったりで、おしゃれな空間を演出することができます。パイプ製なので、耐震性にも優れ、安心してご使用いただけます。シングルサイズなので、1人暮らしや小さなお部屋でも使いやすいサイズです。【ご注意事項】：組立品となっております。安全のため、必ず2名以上で組み立てを行ってください。組み立てには、専用の工具が必要です。
http://narcologia.ru/goods/flight959228.html
http://narcologia.ru/goods/composite870254.html
http://narcologia.ru/goods/cotton642261.html
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