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- 【値下げ中】カリモク60 ロビーチェア 2シーター ブラック
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商品詳細
使用頻度は低く、たまに腰掛ける程度の使用でした。カバーをかけて使用しており目立つ傷や汚れはありませんが、多少の埃など使用済み品であることはご了承ください。喫煙無し、ペットもいません。購入時期：2022年11月定価：税込¥109,670サイズ：W1240×D780×H730×SH390カラー···ブラック主な張り地···人工皮革（合成皮革）機能···アームレスト付テイスト···アンティーク・クラシック、カントリー調、シンプル・ベーシック、ミッドセンチュリー、レトロ・ミッドセンチュリー、北欧
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