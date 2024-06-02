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【値下げ中】カリモク60 ロビーチェア　2シーター　ブラック
商品番号 M61137607507
商品名

【値下げ中】カリモク60 ロビーチェア　2シーター　ブラック
ブランド名 カリモク家具
特別価格 税込 24,975 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使用頻度は低く、たまに腰掛ける程度の使用でした。カバーをかけて使用しており目立つ傷や汚れはありませんが、多少の埃など使用済み品であることはご了承ください。喫煙無し、ペットもいません。購入時期：2022年11月定価：税込¥109,670サイズ：W1240×D780×H730×SH390カラー···ブラック主な張り地···人工皮革（合成皮革）機能···アームレスト付テイスト···アンティーク・クラシック、カントリー調、シンプル・ベーシック、ミッドセンチュリー、レトロ・ミッドセンチュリー、北欧
http://narcologia.ru/goods/unusable510774.html
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