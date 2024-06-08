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- [龍峰窯] 三洋陶器 金七宝八角高台鉢
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商品詳細
龍峰窯 三洋陶器株式会社自宅保管 新品未使用です箱の表面に傷があります長期保管品ですので、ご理解ある方のご購入をお願いいたします金七宝の縁どりが美しい八角高台鉢ですサイズ、状態は写真でご確認ください八角の対角長さ 約22㎝高さ 約9.5㎝
http://narcologia.ru/goods/smear688004.html
http://narcologia.ru/goods/stair159500.html
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