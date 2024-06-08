昭和レトロそうめん器セット

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商品詳細
大きい直径およそ24センチ、高さおよそ8.5センチ。楕円の器17×15センチ高さおよそ5センチ。受け取り器直径およそ14センチ深さおよそ5センチ位です￼。大きい器1個楕円の器1個小さい器5個です￼。返品はお互いに面倒なので良くお考えご購入願います。昭和レトロです。ご理解のある方よろしくお願いします￼。
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